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Sismo de 7.1 no Japão provoca alerta de tsunami
28 jul, 2026 - 08:59 • João Malheiro
O sismo não terá tido qualquer efeito sobre as centrais nucleares de Sendai e Genkai.
O Japão registou esta terça-feira um sismo de 7.1.
O epicentro situa-se no sul do país, na prefeitura de Kumamoto, segundo a agência meteorológica japonesa, citada pela Reuters.
As prefeituras de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki também estão sob aviso de sismo.
Em consequência, foi emitido um alerta de tsunami para ondas com certa de um metro de altura.
O sismo não terá tido qualquer efeito sobre as centrais nucleares de Sendai e Genkai.
Por agora, não há indicação de danos ou vítimas, na sequência do terramoto.
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