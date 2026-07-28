Trump acusa Netanyahu de procurar manter os EUA em guerra com Irão

A reunião desta terça-feira em Washington será o primeiro encontro dos dois dirigentes desde que os Estados Unidos da América (EUA) e Israel lançaram, em 28 de fevereiro, uma ofensiva aérea contra o Irão.

O líder da Casa Branca reforçou que poderia destruir "a maioria" das pontes do Irão "em menos de uma hora" e todas as centrais elétricas num só dia.

Questionado sobre as notícias de que Netanyahu iria abordar as atividades iranianas naquele local, o Presidente norte-americano respondeu: "Não preciso que o Bibi me diga isso. Bibi disse-me isso porque quer que eu continue envolvido [na guerra]".

"Sabemos exatamente o que está a acontecer. Mas sim, ouvi Bibi [Netanyahu] anunciar isso. Eu disse-lhe: 'Porque é que não me dizes diretamente? Porque é que precisas de anunciar isto ao mundo inteiro? ' Eu sei exatamente o que está a acontecer na montanha Pickaxe. Não é nada de mais", declarou.

No dia em que tem agendada uma reunião com o chefe do Governo israelita na Casa Branca, em Washington, Donald Trump desvalorizou, em entrevista à estação Fox News , a importância da montanha Pickaxe (picareta, em português), uma instalação subterrânea perto da cidade de Natanz, afirmando que pode destrui-la "muito facilmente" se não houver acordo para encerrar as hostilidades com Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump , expressou esta terça-feira desagrado com a divulgação pelo primeiro-ministro israelita , Benjamin Netanyahu, da fortificação de um 'bunker' nuclear iraniano, acusando-o de tentar manter os Estados Unidos (EUA) em guerra com a República Islâmica.

As últimas semanas têm sido marcadas porém por divergências com o líder israelita, que Trump não tem escondido à medida que procura um acordo com o Irão, embora se esforce por atenuá-las.

Na segunda-feira, avisou o primeiro-ministro israelita que ninguém lhe dita as armas que os EUA vendem a outros países, sobre a oposição de Israel a uma transferência de caças F-35 para a Turquia.

"Ele é meu amigo, e ninguém me diz o que lhe devemos vender", disse Donald Trump a propósito do homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, em declarações aos jornalistas bordo do avião presidencial, durante as quais reconheceu a existência de "pequenas divergências" com Netanyahu, embora tenha ressalvado que os dois continuam "muito próximos".

Há meses que Trump procura um acordo com Teerão para pôr fim a uma guerra impopular entre o eleitorado norte-americano e que fez disparar os preços dos bens petrolíferos, enquanto Netanyahu teme que um pacto entre Washington e a República Islâmica fortaleça o principal país rival na região.

Embora Trump tenha elogiado publicamente o líder israelita, que descreveu como "um primeiro-ministro em tempo de guerra", também admitiu tê-lo chamado de "doido" durante uma tensa conversa telefónica em junho sobre os ataques de Israel no Líbano, que ameaçavam um entendimento com Teerão.

O líder da Casa Branca disse na segunda-feira que ordenou a suspensão de vagas consecutivas de bombardeamentos contra o Irão, a pedido dos países mediadores do Médio Oriente, com vista a dar mais uma oportunidade à diplomacia.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou esta terça-feira pelo seu lado que Israel está "muito ansioso" com o regresso da ofensiva contra a República Islâmica, mas que os EUA estão adiá-la por receio de represálias contra países da região e de uma crise global no abastecimento de petróleo.

Espera-se que as discussões na Casa Branca se concentrem no Irão, mas também no acordo patrocinado por Washington entre Israel e o Líbano e outros temas regionais como a situação na Faixa de Gaza.