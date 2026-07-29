Bélgica aumenta risco de fogo para muito elevado em algumas províncias

A Bélgica vai aumentar o nível de risco de incêndios florestais para muito elevado ainda esta semana em algumas províncias do país, segundo o Centro de crise Nacional.

As províncias abrangidas são Liége, Luxemburgo e Namur, na região francófona da Valónia, na metade sul do país.

De acordo com o Centro de Análise de Riscos Climáticos (CERAC), apesar de pouco exposta a fogos florestais de grandes dimensões, a Bélgica tem visto o risco aumentar devido ao aquecimento global e fenómenos como calor, secas e episódios meteorológicos extremos.

A Espanha e a França enfrentam importantes fogos florestais, agravados pelas elevadas temperaturas.

Desde o início do ano, já arderam mais de 170 mil hectares em Espanha, seis vezes mais do que no mesmo período de 2025 e morreram 14 pessoas.

Em França, os incêndios já consumiram mais de 116 mil hectares.