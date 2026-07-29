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Sismos de 24 de junho

Cão "Beily" resgatado após 29 dias debaixo dos escombros na Venezuela

29 jul, 2026 - 07:15 • Catarina Magalhães

Depois de estar quase um mês preso no que restava de um prédio em La Guaira, "Beily" foi a forma de localizar o corpo da mãe de Victoria, uma menina venezuelana de 11 anos que também perdeu a avó nos sismos.

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Mais de um de mês depois dos sismos na Venezuela, continuam a levantar-se vigas, restos de paredes, cabos e muito entulho, praticamente já sem esperança de encontrar sobreviventes, mas, quase um mês depois, um cão foi resgatado com vida, severamente desidratado e fraco, avança o jornal espanhol "La Provincia".

Na quinta-feira passada, "Beily" foi encontrado cheio de pó, depois de se ouvir "um som fraco" debaixo dos destroços de uma estrutura residencial em La Guaira, uma das zonas mais afetadas pelos abalos com magnitudes de 7.2 e 7.5 na escala de Richter.

O caniche, de dois anos, passou 29 dias preso nos escombros enroscado ao lado do corpo da dona, vítima da tragédia de 24 de junho. "Beily" foi a forma de localizar o corpo da mãe de Victoria, uma menina venezuelana de 11 anos que também perdeu a avó nos sismos.

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"Quando ouvi a notícia de que foi encontrado um cão em La Guaira, fiquei feliz pelo meu cão, mas também por encontrarem a minha mãe", disse Victoria quando questionada por um residente.

Já o pai acredita que o resgate tratou-se de um "milagre": "Isto é um milagre e a minha filha também o foi. Foi resgatada depois de quatro horas presa debaixo dos escombros... e, se vissem a casa de onde a retiraram, ninguém acreditaria que pudesse haver alguém vivo ali", contou ao jornal espanhol "La Verdad".

Sem conseguir manter-se bem de pé, o cão começou a beber água assim que foi libertado, sendo encaminhado no mesmo dia para cuidados veterinários.

Apesar da subnutrição e de ter sofrido algumas lesões nos olhos, "Beily" está estável e tem um bom prognóstico de recuperação.

Agora a cuidado da filha e do companheiro da dona, o cão terá de seguir um plano de reidratação gradual e fortalecimento muscular para voltar a ser saudável.

A história está a emocionar os utilizadores de redes sociais e muitos acreditam que "Beyli" é um "símbolo de esperança".

"Conseguem imaginar a felicidade daquela menina ao ver o seu cão depois de perder a mãe?", lê-se num dos comentários.

Para conseguir melhorar a saúde do caniche, a família está a pedir ajuda para comprar ração mole para que consiga digerir e suplementos proteicos recomendados pelos veterinários, que a equipa médica já está a ajudar com o custo dos medicamentos.

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