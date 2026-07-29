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Investigação em França

Detida mulher suspeita de guardar corpos de cinco recém-nascidos em casa

29 jul, 2026 - 23:28 • Catarina Magalhães

Depois ter dado à luz há três dias, a progenitora foi detida à saída de um hospital e continua a negar a gravidez. O companheiro garante que "não sabia nada sobre as possíveis gestações" da sua parceira.

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Uma mulher, de 32 anos, foi detida esta quarta-feira após as autoridades francesas encontrarem restos mortais de quatro bebés e um corpo de um recém-nascido em decomposição guardados em casa, avançou o jornal francês "Le Parisien".

O alerta foi dado na segunda-feira pelo companheiro da progenitora dos bebés que encontrou o primeiro corpo, depois de uma discussão com a mulher sobre o conteúdo de algumas caixas que tinham em casa, na cidade de Orange, no sudeste de França.

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O homem também foi detido, assegurando que "não sabia nada sobre as possíveis gestações" da sua parceira.

O casal também tem dois filhos de oito e nove anos.

Encontrados cinco corpos de recém-nascidos numa casa em França

Encontrados cinco corpos de recém-nascidos numa casa em França

O alerta foi dado pelo marido da suspeita.

A mulher identificada como sendo Marie B. deu à luz no passado domingo, na sua residência, depois de uma tentativa falhada de aborto. A progenitora foi hospitalizada horas depois do parto domiciliar, indicou a estação televisiva francesa "TF1".

Segundo o jornal "La Provence", a mulher foi detida à saída do hospital e está agora sob custódia policial em Avignon. Marie B. já negou esta última gravidez por três vezes.

O bebé, que nasceu no domingo, está saudável e a cuidado dos serviços sociais franceses Aide Sociale À l'Enfance (ASE), responsável por proteger crianças em situações de risco.

No seguimento da investigação, os esqueletos dos recém-nascidos já estão a ser autopsiados para entender se todos os corpos eram filhos de Marie B. ou não.

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