Detida mulher suspeita de guardar corpos de cinco recém-nascidos em casa

Uma mulher, de 32 anos, foi detida esta quarta-feira após as autoridades francesas encontrarem restos mortais de quatro bebés e um corpo de um recém-nascido em decomposição guardados em casa, avançou o jornal francês "Le Parisien".

O alerta foi dado na segunda-feira pelo companheiro da progenitora dos bebés que encontrou o primeiro corpo, depois de uma discussão com a mulher sobre o conteúdo de algumas caixas que tinham em casa, na cidade de Orange, no sudeste de França.

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O homem também foi detido, assegurando que "não sabia nada sobre as possíveis gestações" da sua parceira.

O casal também tem dois filhos de oito e nove anos.