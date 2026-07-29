Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 29 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Espanha mais perto de "vencer o fogo" em Madrid e Ávila

29 jul, 2026 - 13:52 • Lusa

Segundo Pedro Sánchez, as próximas 12 horas serão "muito importantes e decisivas" para a consolidação do trabalho.

A+ / A-
O primeiro-ministro de Espanha disse esta quarta-feira que o combate aos grandes incêndios no país continua a ser favorável e que as próximas 12 horas serão decisivas para "vencer o fogo".

"Hoje estamos mais próximos do objetivo de vencer o fogo", disse Pedro Sánchez, no posto de comando de combate aos incêndios no centro do país instalado em Navalcarnero, na serra oeste da região de Madrid.

"A evolução continua a ser favorável" e neste momento os trabalhos no terreno centram-se em tarefas de "contenção do incêndio e também de refrescamento, entre outras coisas, para evitar reacendimentos" em zonas em que já se considera que a situação é estável, acrescentou.

Segundo Sánchez, as próximas 12 horas serão "muito importantes e decisivas" para a consolidação do trabalho e resultados conseguidos desde domingo nas províncias de Madrid e Ávila, onde foi decretada a situação de emergência nacional por causa dos fogos florestais na quinta-feira da semana passada.

A situação de emergência nacional abrangeu também, de sábado a segunda-feira, a província vizinha de Toledo, mas a boa evolução do combate ao fogo retirou esta região desse nível de classificação.

Em Ávila e Toledo, o combate ao fogo continua a ser assumido pelo Governo central, através da Unidade Militar de Emergências (UME), enquanto em Toledo voltou a ser tutelado pelo executivo regional de Castela e Leão.

Mais de 90.000 pessoas foram retiradas de casa ou confinadas desde quinta-feira nestas três províncias, mas milhares começaram a regressar às suas habitações e a poder movimentar-se para fora das respetivas localidades na terça-feira.

O processo de realojamento e reabertura de estradas continua esta quarta-feira, face à melhoria da situação em Madrid e Ávila, disseram as autoridades.

Sánchez revelou que neste momento permanecem 10 incêndios florestais ativos em toda a Espanha e apelou a "máxima precaução", apesar da melhoria da situação dos fogos, sobretudo por o país estar desde esta quarta.feira sob uma onda de calor que se vai estender por vários dias.

Os incêndios em Madrid, Ávila e Toledo queimaram já mais de 77 mil hectares e o fogo de Ávila, com mais de 50 mil hectares ardidos, é já o maior de que há registo na história de Espanha, segundo o Governo.

Foi também a primeira vez na história de Espanha que foi decretada a situação de emergência nacional por causa de fogos florestais.

Desde o início do ano, já arderam mais de 170 mil hectares em Espanha, seis vezes mais do que no mesmo período de 2025 e morreram 14 pessoas, uma no sábado passado em Castellón, Valência, e 13 num incêndio em Almería no início do mês de julho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 29 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais