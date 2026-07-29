França. Fogo em Bordéus controlado, mas nova onda de calor preocupa autoridades

O incêndio em Bordéus, na França, que já queimou cerca de 42 mil hectares, foi dado como controlado pelas autoridade francesas durante a madrugada desta quarta-feira.

Segundo a Reuters, apesar de as chamas estarem dominadas, praticamente uma semana depois do começo do fogo, os operacionais estão agora preocupados com uma nova onda de calor, a quarta deste verão em França, que poderá tornar as condições no terreno mais voláteis.

Também se mantém por agora a maior parte dos 220 mil desalojados preventivamente na área do incêndio, que teve origem na quarta-feira passada na zona da turística baía de Arcachon, mas a presidente da câmara (delegada do Governo) da Gironda, Sophie Brocas anunciou que, após uma "análise de riscos", vai propor às autoridades que os de três localidades possam voltar às suas casas se quiserem.

As temperaturas máximas na região de Bordéus devem subir até aos 42 graus e os ventos serão bastante secos, o que poderá ajudar a acender chamas.

Cerca de 200 pessoas foram detidas em França desde o início da época de incêndios florestais por acusações relacionadas com fogos, informou o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez.

Laurent Nuñez assegurou que as autoridades estão "totalmente decididas a encontrar todos e cada um dos piromaníacos" e avisou que "não haverá qualquer indulgência com quem coloca em perigo vidas humanas", expõe os bombeiros a riscos e destrói património.

Estes são comportamentos "incompreensíveis e inaceitáveis", sublinhou, especialmente quando a França vive um recorde histórico de incêndios, com 116 mil hectares queimados até à data, muito acima dos números do pior ano até agora, 2022, quando arderam ao longo de toda a época cerca de 70 mil hectares.