"María, ansiamos por ti": Centenas de venezuelanos exigem eleições e regresso de Corina Machado

Centenas de venezuelanos manifestaram-se na terça-feira numa área de Caracas, exigindo eleições "já" e o regresso da líder da oposição e prémio Nobel da Paz, María Corina Machado. Esta foi a primeira mobilização do género convocada pelo partido da dirigente, Vente Venezuela (VV), em Caracas este ano. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os apoiantes da oposição deslocaram-se de várias localidades do município Libertador de Caracas e do estado vizinho de Miranda para participar no protesto, convocado pelo VV, por ocasião do segundo aniversário das últimas presidenciais no país, que, segundo a oposição, foram vencidas pelo seu candidato, Edmundo González Urrutia. "María Corina, vem, o teu povo está presente" e "Marquem a data, nós colocamos os votos", eram dois dos 'slogans' que os manifestantes gritavam.

Este pedido para a realização de eleições coincide com o apelo de várias ONG e setores sindicais sobre o termo do período constitucional do Governo da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, depois de em janeiro o ex-presidente Nicolás Maduro ter sido capturado pelos Estados Unidos da América (EUA) numa operação militar em Caracas. Alexis José Castellano, um trabalhador da construção civil de 54 anos, disse à agência de notícias espanhola EFE que, embora o país esteja de luto pelos sismos de 24 de junho, que deixaram mais de 5.500 mortos, não o está "na política", pelo que exigiu eleições e expressou confiança de que com o regresso de Corina Machado haverá uma mudança. "María, tens que vir, o povo está à tua espera, o povo quer que estejas aqui", afirmou. Yamery Díaz também quer uma "Venezuela livre" e sem "autoridades impostas". "Estamos à tua espera, ansiamos por ti, és a nossa líder da paz e, como líder da paz, sei que vais procurar a reconstrução completa do país, a unificação", afirmou à EFE. A "maré azul", como chamaram à marcha dos opositores, muitos deles com roupa da cor do Vente Venezuela, gritavam desde o palco: "Continuaremos a lutar pela liberdade da Venezuela".