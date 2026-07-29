População do Japão diminuiu para menos de 120 milhões de habitantes

A população do Japão caiu para menos de 120 milhões pela primeira vez em 42 anos, segundo dados governamentais divulgados esta quarta-feira, numa altura em que o país enfrenta uma baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população.

A 01 de janeiro de 2026, o número de cidadãos japoneses residentes no país (excluindo os estrangeiros) era de 119.736.483 --- uma queda de 0,76% face ao ano anterior ---, segundo dados governamentais.

A população do Japão tem vindo a diminuir há 17 anos consecutivos, após ter atingido um valor máximo em 2009.

Em contrapartida, o número de residentes estrangeiros no Japão atingiu o nível mais elevado desde o início dos registos, segundo o Ministério dos Assuntos Internos do Executivo de Tóquio.

Incluindo o grupo de cidadãos estrangeiros, a população total do Japão é de 123,76 milhões.

O Japão tem a segunda população mais idosa do mundo (com uma idade média de 49,9 anos), ficando apenas atrás do Mónaco, segundo o Banco Mundial.

Dados oficiais anteriores, divulgados no início do mês de junho, mostraram que a taxa de natalidade do Japão desceu para um nível recorde de 1,14 filhos por mulher em 2025, evidenciando a crise demográfica que afeta a quarta maior economia do mundo.

O Japão apresenta também uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, o que gera uma série de problemas, incluindo escassez de mão-de-obra, custos crescentes da segurança social e uma redução do número de trabalhadores contribuintes.

O número de recém-nascidos no Japão foi de 671.236 em 2025 --- quase menos 15 mil do que no ano anterior e o índice mais baixo desde o início dos registos, em 1899, sendo que os dados abrangem apenas as crianças japonesas nascidas no país.

Embora a imigração seja frequentemente apontada como uma solução para o declínio demográfico, a primeira-ministra conservadora Sanae Takaichi defende medidas mais rigorosas em relação à entrada de estrangeiros.

Nos últimos anos, os líderes japoneses --- tanto a nível nacional como local --- tentaram, com sucesso limitado, promover o casamento e a natalidade através do aumento das ajudas para a educação dos filhos, dos subsídios para a licença parental e até do lançamento de aplicações digitais para encontros.

Dados oficiais divulgados este mês revelaram que 265 casais se juntaram após se terem conhecido numa aplicação digital de encontros, lançada pelo Governo de Tóquio em 2024.