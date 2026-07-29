Quase 200 pessoas detidas em França por crimes de incêndio desde o início do verão

Crimes relacionados com fogos em França já levaram à detenção de quase 200 pessoas desde o início do verão, informou na terça-feira o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez. "Desde o início do verão, as forças de segurança detiveram 184 pessoas", afirmou o ministro numa mensagem na rede social X (antigo Twitter). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Laurent Nuñez assegurou que as autoridades estão "totalmente decididas a encontrar todos e cada um dos piromaníacos" e avisou que "não haverá qualquer indulgência com quem coloca em perigo vidas humanas", expõe os bombeiros a riscos e destrói património.

Estes são comportamentos "incompreensíveis e inaceitáveis", sublinhou, especialmente quando a França vive um recorde histórico de incêndios, com 116 mil hectares queimados até à data, muito acima dos números do pior ano até agora (2022), quando arderam ao longo de toda a época cerca de 70 mil hectares. Nuñez publicou esta mensagem num momento que coincide com o de uma detenção efetuada no departamento de Var (sudeste), onde ainda se luta contra um fogo, ainda não controlado, que nos últimos dias percorreu 4.500 hectares e destruiu cerca de trinta casas. Ali, a Gendarmaria intercetou um indivíduo de 23 anos por suspeita de responsabilidade em vários incêndios detetados entre 19 e 24 de julho em Brignoles, Cabasse e Vins-sur-Caramy. O homem foi identificado graças a imagens de vigilância e foi colocado sob prisão preventiva no dia 25, antes de ser apresentado a um juiz de instrução a 27 de julho, segundo anunciou a Gendarmaria num comunicado.