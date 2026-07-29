- Noticiário das 18h
- 29 jul, 2026
-
Sobe para 135 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela
29 jul, 2026 - 14:21 • Redação
Há ainda 11 portugueses desaparecidos dos sismos de 25 de junho.
O número de vítimas portuguesas dos sismos da Venezuela subiu esta quarta-feira para 135, com o número de desaparecidos a decrescer.
Segundo nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi confirmada a morte de mais um adulto, que também tinha nacionalidade venezuelana.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
No total, o número de vítimas mortais cresceu para 135, sendo que 115 tinham também a nacionalidade venezuelana. Destes, 28 são menores e 107 são adultos.
Já o número de portugueses desaparecidos dos sismos de 25 de junho, com magnitudes de 7.2 e 7.5 na escala de Richter, é agora de 11.
- Noticiário das 18h
- 29 jul, 2026
-
- Cão "Beily" resgatado após 29 dias debaixo dos escombros na Venezuela
- Sobe para 134 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela
- Delcy Rodríguez afirma ter "plano-mestre" para reconstrução da Venezuela
- Número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela sobe para 133
- Venezuela. Governo português prepara missão de apoio para reconstrução
- Mais de 5.300 mortos na Venezuela, 130 são portugueses
- Morreram três pessoas com hantavírus na Venezuela
- Sismos na Venezuela. Sobe para 121 o número de portugueses e lusodescendentes mortos
- Mais de 5.050 mortos na Venezuela, 120 são portugueses
- Cão "Beily" resgatado após 29 dias debaixo dos escombros na Venezuela
- Sobe para 134 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela
- Delcy Rodríguez afirma ter "plano-mestre" para reconstrução da Venezuela
- Número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela sobe para 133
- Venezuela. Governo português prepara missão de apoio para reconstrução
- Mais de 5.300 mortos na Venezuela, 130 são portugueses
- Morreram três pessoas com hantavírus na Venezuela
- Sismos na Venezuela. Sobe para 121 o número de portugueses e lusodescendentes mortos
- Mais de 5.050 mortos na Venezuela, 120 são portugueses