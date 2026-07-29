Três bombeiros morrem nos incêndios florestais na Grécia

Três bombeiros morreram esta quarta-feira enquanto combatiam os incêndios florestais na ilha grega Rethymo, de Creta, e na cidade continental de Gytheio, avançou o jornal grego "Proto Thema".

Dois bombeiros, com 25 e 58 anos, morreram encurralados entre as chamas em Sachtouria, perto de Krya Vrysi, na região de Rethymno. Já um outro bombeiro de 27 anos, destacado para o incêndio em Gytheio, morreu de causas naturais numa zona mais afastada das chamas.

Os ventos fortes estão a propagar rapidamente novos focos de incêndio na Grécia e há registo de dezenas de bombeiros feridos nas duas localidades, nas últimas 24 horas.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na Grécia, existem atualmente três grandes frentes de incêndio: Rethymno, Sitia e Plomari; já o fogo em Gytheio encontra-se controlado.



Ainda não foi avançado o número oficial de pessoas afetadas com os fogos nestas zonas turísticas, mas a Proteção Civil adiantou que o incêndio em Creta, com uma frente de 15 quilómetros, já obrigou à evacuação de várias aldeias e ao resgate por via marítima de 29 pessoas.

Em Rethymo estão mobilizados mais de 150 bombeiros e cerca de 30 viaturas, mas os meios aéreos permanecem em terra devido aos ventos.