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Incêndios na Europa
Três bombeiros morrem nos incêndios florestais na Grécia
29 jul, 2026 - 21:41 • Catarina Magalhães, com agências
Ainda não foi avançado o número oficial de pessoas afetadas com os fogos nestas zonas turísticas gregas, a Proteção Civil adiantou que o incêndio em Creta já obrigou à evacuação de várias aldeias e ao resgate por via marítima de 29 pessoas.
Três bombeiros morreram esta quarta-feira enquanto combatiam os incêndios florestais na ilha grega Rethymo, de Creta, e na cidade continental de Gytheio, avançou o jornal grego "Proto Thema".
Dois bombeiros, com 25 e 58 anos, morreram encurralados entre as chamas em Sachtouria, perto de Krya Vrysi, na região de Rethymno. Já um outro bombeiro de 27 anos, destacado para o incêndio em Gytheio, morreu de causas naturais numa zona mais afastada das chamas.
Os ventos fortes estão a propagar rapidamente novos focos de incêndio na Grécia e há registo de dezenas de bombeiros feridos nas duas localidades, nas últimas 24 horas.
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Na Grécia, existem atualmente três grandes frentes de incêndio: Rethymno, Sitia e Plomari; já o fogo em Gytheio encontra-se controlado.
Ainda não foi avançado o número oficial de pessoas afetadas com os fogos nestas zonas turísticas, mas a Proteção Civil adiantou que o incêndio em Creta, com uma frente de 15 quilómetros, já obrigou à evacuação de várias aldeias e ao resgate por via marítima de 29 pessoas.
Em Rethymo estão mobilizados mais de 150 bombeiros e cerca de 30 viaturas, mas os meios aéreos permanecem em terra devido aos ventos.
Em reação, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, lamentou a morte dos três bombeiros.
"Os nossos pensamentos estão com eles, bem como com todos os bombeiros, voluntários e elementos das forças de segurança que combatem estes incêndios florestais perante uma nova e dura realidade que são chamados a enfrentar todos os anos", disse.
Já o presidente do Parlamente helénico, Nikitas Kaklamanis, acredita que "o seu sacrifício jamais será esquecido", homenageando os três "corajosos" bombeiros.
Na terça-feira, deflagrou um incêndio numa zona de mato na ilha grega de Paros que levou à retirada de centenas de pessoas de quatro zonas turísticas.
Entretanto, o fogo já praticamente cedeu e não há uma frente contínua de grandes dimensões, mas os operacionais "continuam vigilantes devido aos ventos fortes", informou o mesmo jornal grego.
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