Estados Unidos voltam a atacar alvos no Irão

Os Estados Unidos atacaram na madrugada desta quinta-feira dezenas de alvos em território iraniano.

O comando central norte-americano confirmou a ofensiva através de uma publicação na rede social X, onde admitiu tratar-se de uma retaliação contra os ataques da Guarda Revolucionária do Irão contra uma base militar norte-americana na Jordânia, na noite de terça-feira.

O presidente Donald Trump afirmou, depois dos ataques iranianos, que as forças norte-americanas iriam retaliar "com toda a força".



Durante a madrugada, a imprensa estatal iraniana descreveu explosões em vários pontos do país.

Na ilha de Qesm, há várias pessoas retidas em escombros, depois de um ataque contra uma zona residencial.

Ao início da manhã desta quinta-feira, as forças armadas da Jordânia afirmavam ter interceptado uma tentativa de ataque com cinco mísseis de origem iraniana.

O ofensiva ressurge depois de os Estados Unidos terem declarado uma paragem, na passada sexta-feira.