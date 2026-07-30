Estudante francês condenado por lamber palhinha e voltar a colocá-la no dispensor

Um estudante francês foi condenado a pagar uma multa de 600 dólares singapurianos (cerca de 405 euros) por ter filmado um vídeo a lamber uma palhinha de uma máquina de sumo de laranja e voltar a colocá-la no dispensor.

Segundo a CNN, Didier Gaspard Owen Maximilien, de 19 anos, admitiu ter cometido o ato enquanto gravava um vídeo para os seus seguidores, num shopping na Singapura, em Março.

O tribunal condenou o jovem a pagar uma multa, mas não considerou necessário uma pena adicional de serviço comunitário.

Apesar de ter sido acusado de um crime que, em casos mais graves, pode resultar até três meses de prisão, tal sentença nunca esteve em causa. O facto de o estudante ter admitido o ato imediatamente e ter, de facto, deitado a palhinha ao lixo quando parou de filmar, fez com que apenas estivesse em causa uma multa.

Didier Maximillien estuda em Singapura, mas deverá regressar a França para o primeiro semestre do próximo ano letivo. As autoridades singapurianas vão avaliar se o estudante poderá, depois, regressar ao país.