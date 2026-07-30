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Incêndio obriga a retirar mais de oito mil pessoas da ilha de Creta

30 jul, 2026 - 09:04 • Lusa

As chamas destruíram casas, instalações agrícolas e mataram animais, mas a extensão exata dos danos permanece desconhecida até que o fogo seja controlado, disseram as autoridades.

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Cerca de oito mil pessoas foram retiradas na ilha grega de Creta devido a um incêndio florestal que, acompanhado por ventos fortes, ameaça uma estância balnear, anunciou esta quinta-feira a vice-presidente da Câmara da região de Rethymnon.

"Foi um dia sombrio. Retirámos cerca de oito mil pessoas [esta noite]" do balneário de Agia Galini, disse Maria Lion à emissora pública ERT.

O incêndio, que deflagrou na quarta-feira, já provocou a morte a dois bombeiros.

As chamas destruíram casas, instalações agrícolas e mataram animais, mas a extensão exata dos danos permanece desconhecida até que o fogo seja controlado, disseram as autoridades.

Segundo o serviço meteorológico, ventos de até 125 quilómetros por hora sopraram a sul da cidade de Rethymnon, região onde se situa um porto de pesca, popular entre os turistas.

Os ventos deverão manter-se muito fortes no sul de Creta ao longo do dia, de acordo com o meteo.gr, 'site' do Observatório Nacional de Atenas.

Foram ordenadas evacuações quando o fogo chegou a um quilómetro de Agia Galini, antes de mudar de direção.

Um porta-voz da guarda costeira disse à agência de notícias AFP que quatro navios, incluindo um da agência europeia de fronteiras Frontex, estavam posicionados perto de Agia Galini para auxiliar nas operações de evacuação, se necessário.

"Mas as condições são extremamente difíceis. Os ventos estão a atingir uma força de 9 a 10 na escala de Beaufort", o que significa 75 a mais de 100 quilómetros por hora, lamentou.

Mais de 200 bombeiros e 53 camiões de bombeiros foram mobilizados, mas os ventos fortes estão a impedir a maioria das aeronaves de operar.

Um terceiro bombeiro morreu também enquanto participava nas operações de combate aos incêndios perto de Gytheio, na península do Peloponeso.

Segundo a Agência de Proteção Civil da Grécia, várias regiões, incluindo Creta, a região de Atenas, o leste do Peloponeso e a maioria das ilhas do Mar Egeu, foram colocadas em alerta laranja esta quinta-feira, com um risco "muito elevado" de incêndios.

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