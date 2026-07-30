Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 30 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios em Madrid "sem focos ativos"

30 jul, 2026 - 09:44 • Lusa

Os incêndios nas províncias de Madrid, Ávila e Toledo levaram Espanha a declarar a situação de emergência nacional há uma semana nestas regiões do centro do país.

A+ / A-

Os incêndios na região de Madrid, dados como estabilizados na quarta-feira à tarde, continuam hoje "sem avançar" e "sem focos ativos", disseram as autoridades locais.

"As condições meteorológicas da noite permitiram consolidar o perímetro do incêndio", disse a Delegação do Governo de Espanha na Comunidade de Madrid (região autónoma), num comunicado.

As autoridades realçam que "o risco de incêndio continua a ser muito alto", com os trabalhos no terreno "centrados na vigilância e refrescamento" das zonas afetadas, "para a manter a estabilidade".

Os incêndios nas províncias de Madrid, Ávila e Toledo levaram Espanha a declarar a situação de emergência nacional há uma semana nestas regiões do centro do país.

Mais de 90 mil pessoas foram retiradas de casa ou obrigadas a permanecer confinadas nas localidades onde vivem.

As autoridades levantaram na quarta-feira à tarde todas as restrições e todas a pessoas podem já regressar a casa.

Segundo estimativas do Governo espanhol, os incêndios em Madrid, Ávila e Toledo queimaram mais de 77 mil hectares e o fogo de Ávila, com mais de 50 mil hectares ardidos, é o maior de que há registo na história do país.

Desde o início do ano, já arderam mais de 170 mil hectares em Espanha, seis vezes mais do que no mesmo período de 2025 e morreram 14 pessoas, uma no sábado passado em Castellón, Valência, e 13 num incêndio em Almería no início do mês de julho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 30 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

Ministro da Administração Interna

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bor(...)

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais