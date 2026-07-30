Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundo entra esta quinta-feira em dívida ecológica ao esgotar recursos anuais do planeta

30 jul, 2026 - 06:00 • Lusa

Global Footprint Network estima que Portugal, isolado, esgotou em 2026 os recursos naturais anuais disponíveis do planeta em 7 de maio, quatro dias depois da União Europeia no seu todo.

A+ / A-

O mundo entra esta quinta-feira em dívida ecológica, no Dia da Sobrecarga da Terra, ao esgotar os recursos naturais do planeta disponíveis anualmente.

As contas são da organização internacional para a sustentabilidade Global Footprint Network, segundo a qual a humanidade está a utilizar os recursos naturais 73% mais rápido do que o planeta é capaz de os regenerar, o que equivale ao uso de 1,73 planetas Terra.

Segundo a organização, as consequências são nefastas: desflorestação, erosão dos solos, perda de biodiversidade e acumulação de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.

Se a sobrecarga da Terra continuar a aumentar aos níveis atuais, a dívida ecológica vai crescer ao ritmo de 0,73 planetas ao ano, levando ao aumento da concentração de CO2, gás que contribui para o aquecimento global.

Portugal, sozinho, esgotou em 2026 os recursos naturais anuais disponíveis do planeta em 7 de maio, quatro dias depois da União Europeia no seu todo.

Para a associação ambientalista portuguesa Zero, a "humanidade tem de acelerar o passo e promover as mudanças necessárias", a começar, por exemplo, por aplicar uma taxa por tonelada de carbono de cerca de 90 euros a todas as atividades emissoras de gases com efeito de estufa, permitindo adiar a dívida ecológica em dois meses.

A redução para metade do consumo de carne, e a sua substituição por uma alimentação vegetariana, possibilitaria atrasar por 17 dias o uso do crédito ambiental, com 10 desses dias a resultarem das emissões de metano evitadas, de acordo com a mesma associação.

A Global Footprint Network realça que a dívida ecológica acumulada com o planeta é já de 20,6 anos de sobrecarga, o tempo que seria necessário para a regeneração da Terra se tal fosse possível, o que a organização considera improvável.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

Ministro da Administração Interna

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bor(...)

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais