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Estados Unidos
Netanyahu confirma ida a Nova Iorque apesar de Mamdani ameaçar detenção
30 jul, 2026 - 00:41 • Redação, com Lusa
"Antes de mais, irei a Nova Iorque. Vou dizer a verdade a este político que espalha ódio", promete o primeiro-ministro israelita.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou na quarta-feira que irá a Nova Iorque em setembro, apesar das recentes ameaças do autarca da cidade norte-americana, Zohran Mamdani, que apelou à detenção do líder israelita.
"Antes de mais, irei a Nova Iorque. Vou dizer a verdade a este político que espalha ódio", declarou Netanyahu em entrevista à Fox News, referindo-se às duras críticas de Mamdani.
A este propósito, lamentou que o autarca esteja a "colocar um grupo de nova-iorquinos contra o outro". "Ele está a colocá-los contra os judeus de Nova Iorque... o que estamos a fazer, a voltar aos anos 30? Tanto ódio. Tantas mentiras", alertou o chefe do governo israelita, procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por ter ordenado a ofensiva do exército israelita contra a Faixa de Gaza.
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Horas depois, num vídeo publicado na sua conta pessoal nas redes sociais, Netanyahu reiterou a intenção de ir à cidade norte-americana, chegando a associar Mamdani a um alegado ataque com uma faca contra um cidadão judeu.
"Ele está a fomentar o ódio e o medo. Eu falo com judeus americanos em Nova Iorque, e neste momento eles estão com medo. E não creio que seja coincidência que, depois de ele ter proferido este discurso odioso contra Israel e contra mim, no dia seguinte um judeu tenha sido esfaqueado à saída de uma cidade", declarou.
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Autarca de Nova Iorque diz estar a analisar as opç(...)
Netanyahu voltou a acusar Mamdani de "celebrar" o ataque perpetrado pelo movimento islamita Hamas contra território israelita a 7 de outubro de 2023, que fez 1.200 mortos e cerca de 250 reféns, acusação que estendeu à sua mulher e família.
"Penso que isto faz parte da retórica antissemita que incita ao ódio e se espalha por muitos círculos nos Estados Unidos. Mas o pior é que está a atormentar os seus próprios cidadãos, os seus próprios eleitores. Isto está errado... Ninguém me vai impedir de lutar pela verdade sobre Israel", insistiu.
Como em anos anteriores, Netanyahu participará em setembro na Assembleia Geral da ONU, segundo confirmou o embaixador de Israel na organização, Danny Danon.
Mamdani anunciou há pouco mais de uma semana estar a analisar a possibilidade de ordenar a detenção de Netanyahu, caso este comparecesse na ONU em setembro.
"Acredito que o primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu deveria estar em Haia (sede do TPI). É um criminoso de guerra sujeito a um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional", disse Zohran Mamdani ao The New York Times.
No entanto, o autarca indicou não ter a certeza se tem autoridade para prender um líder estrangeiro como Benjamin Netanyahu, referindo manter "discussões ativas" com as autoridades de Nova Iorque sobre o assunto.
"O que quer que a lei me permita fazer em Nova Iorque é o que faremos", acrescentou.
O presidente da câmara já tinha prometido enviar a polícia para executar mandados de detenção contra líderes procurados pelo TPI, incluindo também o Presidente russo, Vladimir Putin.
- Noticiário das 1h
- 30 jul, 2026
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