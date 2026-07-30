Polónia confirma queda de míssil no país, depois de ataque russo à Ucrânia

O primeiro-ministro da Polónia confirmou que caiu um míssil no país esta quinta-feira, numa madrugada em que a Rússia lançou um forte ataque aos céus da Ucrânia.

Citado pela Reuters, Donald Tusk suspeita que se trate de um míssil russo, porém refere que ainda não há 100% certezas quanto ao tipo de armamento.

O governante esclarece que o míssil não colocou ninguém em risco, visto ter caído numa zona sem habitantes. A Polónia já mobilizou caças para proteger o seu espaço aéreo.

A Rússia confirmou que lançou um ataque vasto a infraestruturas militares da Ucrânia durante a madrugada desta quinta-feira, tendo atingido alvos em Kiev e Lviv. Esta última cidade ucraniana situa-se perto da fronteira com a Polónia, o que terá levado à queda do míssil.

Há, pelo menos, oito mortos a registar na sequência destes ataques russos à Ucrânia.