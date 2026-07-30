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Reino Unido vai investir 9,7 mil milhões de euros em submarinos nucleares

30 jul, 2026 - 01:09 • Lusa

Espera-se que o programa crie 47 mil empregos e estágios, de acordo com o novo primeiro-ministro britânico, que deu prioridade ao combate ao desemprego jovem no seu Governo.

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O Reino Unido anunciou na quarta-feira um investimento de 9,7 mil milhões de euros (8,4 mil milhões de libras) para a próxima fase do seu programa de construção de submarinos nucleares.

"Um grande investimento de 8,4 mil milhões de libras na dissuasão nuclear britânica, com empregos e oportunidades para os jovens nos próximos anos", vai ser anunciado pelo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, divulgou o gabinete do chefe de Governo (Downing Street) em comunicado.

O grupo de defesa britânico BAE Systems foi contratado para fornecer quatro submarinos de propulsão nuclear para reforçar a dissuasão nuclear britânica, por 5,9 mil milhões de libras (6,88 mil milhões de euros), enquanto o restante programa será alocado à cadeia de abastecimento.

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Este investimento deverá permitir que o primeiro dos quatro submarinos, o HSM Dreadnought, seja submetido a testes no mar e "esteja pronto para entrar ao serviço da Marinha Real no início da década de 2030", indicou Downing Street.

O financiamento permitirá ainda que o segundo submarino do programa, o HMS Valiant, chegue à fase de testes no mar e que a construção dos outros dois seja iniciada.

Espera-se que o programa crie 47 mil empregos e estágios, de acordo com Burnham, que deu prioridade ao combate ao desemprego jovem no seu Governo.

Burnham irá ainda anunciar que os submarinos "vão proteger o Reino Unido durante as próximas décadas, e os 47 mil empregos e vagas de aprendizagem vão mudar vidas nesta cidade e em dezenas de outros locais", durante uma visita na quinta-feira à sede da BAE Systems em Barrow, no noroeste de Inglaterra.

O Governo britânico planeia investir mais de 63 mil milhões de libras (73 mil milhões de euros) nos próximos quatro anos no financiamento da dissuasão nuclear, como parte de um amplo plano de investimento em defesa.

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