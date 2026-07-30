Ventos fortes fazem cinco mortos no Brasil

Ventos de mais de 100 quilómetros por hora provocaram esta quarta-feira pelo menos cinco mortos no Brasil, além de derrocadas e interrupções nos transportes públicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo fontes oficiais.

Ventos fortes associados ao avanço de uma frente fria causaram múltiplos estragos na noite de terça-feira no estado do Rio Grande do Sul, atingindo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro esta quarta-feira, e causando danos em infraestruturas e cortes de energia.

Em São Paulo, a região mais industrializada e populosa do país, um homem morreu na cidade portuária de Santos após a queda de uma árvore, enquanto outro faleceu em Sorocaba quando conduzia.

Na região turística de São Sebastião, no litoral norte paulista, um pescador perdeu a vida num naufrágio durante o temporal, segundo meios locais.

As rajadas, que chegaram a ultrapassar os 120 quilómetros por hora, obrigaram à suspensão temporária das operações no porto de Santos, o maior da América Latina, bem como do transporte marítimo de passageiros.

No Rio de Janeiro, o vento causou cortes de eletricidade em vários bairros da capital fluminense, além de interromper parcialmente o funcionamento do metro e do aeroporto Santos Dumont.

No aeroporto internacional do Galeão, rajadas de vento de até 74,1 quilómetros por hora obrigaram ao desvio de quatro voos para outros aeroportos e várias operações sofreram atrasos.

Além disso, registaram-se duas mortes devido à queda de um muro no bairro de Santa Teresa, no centro do Rio.

O Corpo de Bombeiros da cidade informou que até à tarde tinha atendido 30 ocorrências de queda de árvores, 26 resgates de pessoas e quatro derrocadas relacionadas com o vento, enquanto as autoridades recomendaram à população evitar deslocações desnecessárias e manter-se atenta aos avisos oficiais.

No Rio Grande do Sul, região fronteiriça com o Uruguai e a Argentina, a Defesa Civil reportou cinco feridos e o realojamento de 149 pessoas após danos em habitações e infraestruturas. As autoridades preveem que os ventos fortes continuem até quinta-feira, com possibilidade de chuvas intensas, trovoadas e granizo, aumentando o risco de inundações.

Entretanto, o sistema de alerta meteorológico do Rio de Janeiro avisou que as rajadas poderiam atingir os 90 quilómetros por hora entre quarta e quinta-feira devido ao avanço da frente fria pelo litoral fluminense.

Por seu lado, o Governo de São Paulo mantém ativado o gabinete de crise para acompanhar a evolução da frente fria, que deverá prolongar-se até quinta-feira.

As autoridades alertaram ainda para a possibilidade de chuvas fortes, trovoadas e granizo, aumentando o risco de inundações.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta-feira intensificar-se-á uma corrente de vento atmosférica que transporta calor e humidade para o centro e sul da América do Sul, favorecendo novas rajadas que poderão superar os 40 quilómetros por hora em todos os estados da região sul do Brasil.