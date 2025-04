O Papa Francisco e a incansável procura da paz

Não é possível desligar o Papa Francisco da incansável procura da paz. Paz para todos os conflitos, dos mais esquecidos aos mais lembrados.

E não é possível desligar o dia das exéquias papais, da procura da paz, em plena Basílica de São Pedro.

Durante o seu Pontificado, Francisco bateu à porta de todas as chancelarias. Ofereceu mediação, enviou representantes, pediu, rezou. E até pela paz suplicou.

No dia em que o corpo do Papa descansava aos olhos do mundo, o mesmo mundo percebeu que a procura da paz se desenrolava, em plena Basílica de São Pedro.

E ainda sob a égide de Francisco.

Como um último desejo, no seu último dia, aos nossos olhos.

Ninguém sabe dizer se a paz na Ucrânia ficou mais próxima, com as conversas em São Pedro.

Mas é seguro afirmar que a procura da paz - nestas circunstâncias - é também uma justa homenagem a quem sempre por ela lutou.

Que o Papa Francisco, agora repouse em paz. Ele, que em vida, sempre recusou a guerra.