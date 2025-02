Intermodalidade e novas paragens. Na reabertura da Linha de Leixões, passageiros pedem mais

Passados catorze anos, o comboio suburbano deu entrada na linha número 1 da estação de Leça do Balio, em direção a Ovar. É o regresso das locomotivas de passageiros à linha de Leixões, que no primeiro dia receberam entusiastas da ferrovia.

Entre eles, a família Meireles. O pai, Sérgio, conta que vieram ao arranque da operação para ficar a conhecer o percurso.

Tem de se criar um incentivo. E o incentivo não é fechar linhas, é reabrir linhas - Sérgio, passageiro

“Sim. Viemos ver o percurso que ia fazer, para saber mais ou menos as paragens, ter um conhecimento especialmente do São João. E São Mamede também tem ali transportes alternativos”, refere o passageiro, que defende a utilização do transporte público.

"Se é para as pessoas deixarem o carro em casa, tem de se criar um incentivo. E o incentivo não é fechar linhas, é reabrir linhas", sublinha.