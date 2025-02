Corpo em avançado estado de decomposição encontrado no rio Tejo

Foi encontrado um corpo em avançado estado de decomposição esta segunda-feira. A informação foi confirmada à Renascença pela Autoridade Marítima Nacional, que adiantou que "não foi possível identificar a vítima".

Segundo o "Correio da Manhã", o corpo, encontrado na zona da Trafaria, no concelho de Almada, pode ser do segundo pescador morto no início de janeiro, numa colisão entre uma embarcação de pesca e um catamarã da Transtejo.

"A identidade só será confirmada na autópsia", afirmou a Autoridade Marítima Nacional, acrescentando que "o cadáver foi recolhido com a ajuda dos bombeiros e segue agora para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Lisboa".