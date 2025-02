Furtava perfumes e escondia-os na mala. Detido homem no aeroporto de Lisboa

Foram os movimentos estranhos e repetitivos que chamaram a atenção da polícia. Um homem, de 39 anos, foi detido por roubar perfumes na zona internacional do aeroporto de Lisboa em dias diferentes. Em comunicado, a PSP explica que o facto de o homem entrar e sair da zona de embarque levou a que fosse sinalizado pelas autoridades.

A sua detenção ocorreu a 30 de janeiro, e os furtos nos dias 14 e 31 de dezembro passado. No entanto, só agora aquela força policial noticiou a detenção.

"Os polícias detetaram um movimento estranho e repetido várias vezes – entrar para embarque e sair de seguida — e sinalizaram o mesmo, sendo possível ir, ao longo da investigação, despistando hipóteses e percebendo que o suspeito, na posse de cartão de embarque para voo, furtava artigos nas lojas da área internacional do Aeroporto e, depois, saia com os mesmos", lê-se no comunicado.

Ainda segundo a nota da PSP, a 30 de janeiro, "o suspeito entrou na fronteira e procurou executar o mesmo ato", mas, através de "vigilância discreta", as autoridades perceberam que se preparava para efetuar um novo furto. "Quando se preparava para abandonar as instalações do Aeroporto, foi abordado, transportado para as instalações policiais e questionado sobre o conteúdo das suas bagagens. Na tentativa de iludir os polícias, referiu tratarem-se de perfumes que tinha adquirido em Dakar – Senegal."