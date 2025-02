Hospital de São João bate recorde de cirurgias em 2024

O Hospital de São João, no Porto, atingiu um novo marco histórico ao realizar, em 2024, mais de 64 mil cirurgias. Foram realizadas “64.627 cirurgias, um aumento de 10% em relação a 2023”, indica a ULS São João, em comunicado.

“Este crescimento reflete um esforço contínuo na otimização dos processos e na expansão da capacidade cirúrgica, permitindo uma resposta mais rápida às necessidades dos utentes”, lê-se no documento.

De acordo com a nota, uma das melhorias mais significativas registadas foi “a redução da mediana do tempo de espera para cirurgia, o que demonstra um compromisso efetivo com a acessibilidade e a eficiência no atendimento”.

A ULS São João informa ainda que “38.269 cirurgias, correspondente a um aumento de 13,19% face a 2023, foram realizadas em regime de ambulatório, acompanhando a tendência de procedimentos menos invasivos e de recuperação mais rápida”.

“A cirurgia convencional também registou um aumento de 9,10 % face ao período homologo, reforçando a capacidade do hospital para dar resposta a casos de maior complexidade”, acrescenta a nota.

Segundo a ULS, “88,56% das cirurgias foram realizadas dentro do Tempo Máximo de Resposta Garantida (TMRG), assegurando maior previsibilidade e segurança para os doentes” e apesar do “aumento de 6,69% da entrada de utentes na lista para cirurgia, a lista de doentes inscritos estabilizou, indicando uma maior capacidade de resposta hospitalar”.

No que diz respeito aos indicadores relacionados com a qualidade e o tempo de resposta aos doentes oncológicos, a ULS São João regista “melhorias em comparação ao período homólogo, com uma percentagem de 93,55 % de doentes tratados dentro do TMRG”.

O comunicado assinala ainda a “realização de 383 cirurgias robóticas em 2024, nas especialidades de Urologia, Ginecologia e Cirurgia Geral”.

Já o tratamento cirúrgico das “fraturas do colo do fémur, antes das 48 horas, atingiu os 89% com os benefícios inequívocos para os doentes”, lê-se no comunicado.