Marcas de cigarro e cabelo cortado. Adolescente agredida por colegas em mata perto de externato

Uma adolescente, aluna do Externato Cooperativo da Benedita, em Alcobaça, foi agredida por duas colegas da escola em meados de janeiro, fora das instalações do estabelecimento de ensino básico. As informações foram confirmadas à Renascença pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pelo diretor pedagógico do Externato.

Nuno Rosa, diretor pedagógico do Externato, confirmou à Renascença que duas alunas foram suspensas e são agora alvo de um processo disciplinar devido "a uma situação que aconteceu há três semanas", e "fora do recinto escolar". A jovem agredida está a receber apoio psicológico.

Segundo o "Correio da Manhã", que avançou a notícia esta segunda-feira, duas colegas tiraram a roupa a uma jovem de 14 anos, cortando-lhe o cabelo e provocando-lhe ainda queimaduras com cigarros.

À Renascença, fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR confirmou que a queixa ocorreu a 15 de janeiro, sobre uma agressão fora do estabelecimento escolar. Porém, disse apenas que a jovem apresentou "inscrições no corpo, e alguns hematomas num braço ou numa perna", não adiantando mais detalhes.

O caso está agora a ser investigado pelo Tribunal de Família e Menores de Alcobaça.