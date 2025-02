Morreram 22 pessoas vítimas de violência doméstica em 2024

Os números revelam ainda que 5.402 pessoas foram detidas (no ano anterior foram 5.233) e 10.696 foram integradas em programas para agressores (compara com 9.935 em 2023).

Os números foram avançados esta segunda-feira pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e estão disponíveis no Portal da Violência Doméstica .

Já quando se olha para o número de ocorrências recebidas pela PSP e pela GNR, a diferença é residual. Em 2024, houve menos 193 registos de violência doméstica (30.086 contra 30.279) do que no ano anterior.

Só no primeiro mês deste ano, temos um quinto do t(...)

Sobre o número de pessoas com medida de teleassistência, os dados mostram que em 2024 eram 21.608, mais 1.693 do que no ano anterior.

Houve ainda 5.628 pessoas acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica: 2.854 mulheres, 2.685 crianças e 89 homens — número que representa uma ligeira redução em relação a 2023, ano em que foram acolhidas 5.736 vítimas.