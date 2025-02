Uma mulher e um homem encontrados mortos em duas ocorrências na Covilhã

Uma mulher, de 45 anos, e um homem, de 49 anos, foram esta segunda-feira de manhã encontrados mortos, em duas ocorrências diferentes registadas pelas autoridades.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela o alerta para a situação da primeira vítima mortal foi dado às 9h07, na Rua do Rodrigo, na zona urbana da Covilhã, onde foi encontrada uma mulher de 45 anos morta, junto de um homem de 50 anos, por inalação de monóxido de carbono.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A mesma fonte adiantou à agência Lusa que no local estiveram dez operacionais, apoiados por dez veículos, entre os quais a Polícia Judiciária.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Covilhã (distrito de Castelo Branco), Luís Marques, acrescentou que, apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.

Luís Marques acrescentou que foi acionada uma outra viatura, para o homem de 50 anos que se encontrava na mesma casa, mas que este não chegou a ser encaminhado para o hospital.

O comandante dos Bombeiros da Covilhã adiantou que a PSP, "perante a situação que encontrou, entendeu que seria um cenário a avaliar" e a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.

Ao que a Lusa apurou o homem tem cadastro por crimes violentos e estará a ser ouvido pela PJ, para apurar as circunstâncias em que a mulher terá morrido.

Num outro alerta, às 10h05, para uma abertura de porta, as autoridades encontraram no interior de uma casa sem condições de habitabilidade o cadáver de um homem de 49 anos, perto da chamada Casa do Conde, à entrada do Parque Florestal da serra da Estrela.

Para o socorro foram mobilizados oito operacionais e cinco viaturas.