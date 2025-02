Adeptos do Leiria identificados por ataque a equipa de arbitragem

Quatro adeptos da União Desportiva de Leiria foram identificados por alegadamente terem atacado a viatura da equipa de arbitragem no final do jogo com o FC Porto B, no domingo, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP refere que um grupo de cerca de 15 adeptos da União de Leiria "atacou a viatura de transporte da equipa de arbitragem, à saída do Estádio Municipal de Leiria".

"Esta situação ocorreu no final da partida com o FC Porto B, quando o árbitro do encontro e a sua restante equipa abandonavam a cidade de Leiria acompanhados por um motociclista da PSP", explica o comunicado.

A PSP adianta que "este grupo de adeptos, vestidos de preto e encapuzados, acercou-se repentinamente da viatura, pontapeando-a e insultando o árbitro da partida".

A situação "durou apenas uns segundos, uma vez que a viatura, apesar da sua circulação ter sido condicionada, rapidamente retomou o seu andamento normal, seguindo diretamente para a Esquadra da PSP de Leiria", para aferir os danos provocados, que foram "pequenas amolgadelas na carroçaria", de acordo com o comunicado.

A PSP relata que, "de imediato, os polícias de serviço ao policiamento no estádio, encetaram uma perseguição apeada a estes adeptos, logrando alcançar dois deles, enquanto os restantes conseguiram colocar-se em fuga".

Conduzidos à esquadra, "foi possível apurar que estes adeptos pertencem ao Grupo Organizado de Adeptos, não registado na Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, denominado "Armata Ultra"", afeto à União Desportiva de Leiria, "estando um deles já referenciado pela prática de comportamentos associados à violência no desporto".

"Na posse deste mesmo adepto encontravam-se ainda dois artefactos pirotécnicos, considerados objetos de posse e deflagração proibida em contexto desportivo e que foram imediatamente apreendidos", esclarece o comunicado do Comando Distrital de Leiria da PSP.

O comunicado acrescenta que, resultado das diligências imediatas, a PSP de Leiria conseguiu já identificar mais dois presumíveis autores deste ataque, garantindo empenho "no esforço de identificação de todos os suspeitos e no desenvolvimento desta investigação para responsabilização dos autores deste crime".

A União de Leiria e o FC Porto B empataram no domingo 0-0, em jogo da 21.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O árbitro foi Cláudio Pereira (AF Aveiro).

[notícia corrigida - Cláudio Pereira é da Associação de Futebol de Aveiro e não do Porto]