Aluna em estado crítico depois de se sentir mal

Uma jovem de 14 anos está em estado crítico, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no Colégio da Bafureira. A notícia, avançada pelo Notícias ao Minuto, foi confirmada à Renascença por fonte dos Bombeiros Voluntários da Parede.

O alerta foi dado pouco depois da 8h00 da manhã, quando a aluna já se encontrava na escola. Sentiu-se mal e foi assistida por uma funcionária da escola que lhe prestou manobras de suporte básico de vida, com recurso a um desfibrilador automático externo (DEA).

Em seguida, e já no local, os bombeiros continuaram com as manobras, até à chegada da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) que, depois de "manobras de suporte avançado de vida", com recurso a entubação, transportou a aluna "em estado crítico" para o Hospital de São José.

Naquele hospital deu entrada numa unidade de Oxigenação por Membrana Extra Corporal (ECMO).