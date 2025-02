Burocracia trava abertura de creche inaugurada há cinco meses em Sintra

A inauguração decorreu a 6 de setembro de 2024 , no início do novo ano letivo, sob o olhar expectante de pais que procuram uma vaga para colocar os filhos.

O edifício foi construído de raiz ao abrigo do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), que tem por finalidade apoiar as instituições de solidariedade social na criação de novos lugares, nomeadamente creches.

Todos os dias o telefone toca na creche os TOPinhos, diz à Renascença Soraia Ferreira, a coordenadora pedagógica, que sublinha que “alguns pais telefonam muito emocionados”.

Há muitos que estão de licença sem vencimento para cuidar dos filhos, os avós também são chamados a ajudar, mas Soraia Ferreira dá exemplos de outras situações: quando “o pai pede à entidade patronal um outro ciclo de trabalho, mais noturno, para poder gerir com a esposa: para meio, meio ficar com as crianças”, concluindo que “é uma gestão familiar tremenda”, porque contavam com a abertura de portas no arranque deste ano letivo.

Soraia Ferreira não consegue perceber “como não há resposta célere relativamente à abertura”.

A coordenadora pedagógica percorre, diariamente, a creche de dois andares, abre janelas e torneiras para garantir que tudo está funcional. As salas são coloridas com muita luz natural e não faltam os recreios equipados com os aparelhos que convidam à brincadeira. Só faltam as crianças.

"Vários organismos têm entendimentos diferentes"

A creche está pronta a receber 82 crianças até aos 3 anos de idade. A inauguração foi a 6 de setembro e contou com a anterior ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que no seu mandato quis agilizar a abertura de novos equipamentos sociais, mas sem efeitos práticos, denuncia à Renascença José Bourdain, presidente da CERCITOP, cooperativa de solidariedade social, proprietária da creche.

Este responsável diz que, segundo a nova legislação, “deixou de ser necessário uma série de vistorias e todas as empresas e projetistas envolvidos na construção do edifício assumem uma maior responsabilidade”.