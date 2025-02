Carro despista-se contra depósito de gás em Nova Oeiras

Um veículo ligeiro despistou-se, esta terça-feira perto das 16h, no acesso à Rotunda do Marques, em Nova Oeiras, no concelho de Oeiras.

O carro embateu no muro do depósito de gás do bairro. O acidente provocou ferimentos ligeiros no condutor e obrigou as autoridades a evacuarem um prédio vizinho do depósito de gás por precaução.

Ao que a Renascença testemunhou no local, o trânsito foi cortado junto à rotunda onde se situa um hipermercado. Ao acidente acorreram três carros de bombeiros de Oeiras e Paço de Arcos.

No local estiveram também elementos da PSP a gerir a ocorrência, numa zona perto de duas escolas, a Escola Conde de Oeiras e a Secundária da Quinta do Marques.

O acidente suscitou a curiosidade de muitos alunos que na altura saiam das escolas. Ao local foi também chamado, ao que apuramos junto de fonte da PSP, um piquete da EDP.