Cirurgias no estrangeiro que correm mal "começam a ser mais comuns"

Não há números oficiais, mas há sinais claros de que estão a aumentar os portugueses que vão ao estrangeiro fazer cirurgias, que nem sempre correm bem.



David Ângelo, diretor clínico do Instituto Português da Face, diz à Renascença que todos os 11 médicos que ali trabalham já tiveram casos desses e as situações são diversas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Tem havido alguns casos de pessoas que têm feito transplantes capilares [no estrangeiro] e depois têm complicações, desde infeções, a rejeição do transplante, etc…”, começa por explicar David Ângelo.

Foram também registados casos de outros doentes “que já fizeram alguns tratamentos de medicina estética no Brasil, alguns até nos Estados Unidos e no México e que depois têm complicações associadas”.

“Nesta área da cirurgia maxilo-facial já recebemos alguns casos de situações em que foram operados no estrangeiro, nomeadamente na Venezuela, onde as coisas correram menos bem e depois tiveram de ser re-intervencionados cá em Portugal”, explica David Ângelo.

“Devem ser considerados imensos potenciais riscos"



O diretor clínico do Instituto Português da Face diz que a opção pelas cirurgias no estrangeiro acontece por razões financeiras, mas também por falta de resposta no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e diz que esta situação aumentou na última década.