Detidas 27 pessoas na Mouraria em janeiro, a maioria por tráfico de droga

Um total de 27 pessoas foram detidas no Martim Moniz e na Mouraria, a maioria por tráfico de droga, durante o mês de janeiro. Os dados foram revelados esta terça-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Entre 1 e 31 de janeiro, foram detidos 19 suspeitos de tráfico de estupefacientes naquela zona da freguesia de Santa Maria Maior, que em dezembro esteve no centro de uma polémica devido a uma operação policial que encostou dezenas de pessoas à parede.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Três pessoas foram detidas em janeiro por condução sem habilitação legal e uma por “imigração ilegal”, indica a PSP, em comunicado.

A ação da Polícia resultou também na detenção de um taxista pelo crime de especulação, outra por ofensa à integridade física, uma violação de domicílio e uma pessoa foi detida por posse de arma proibida.

A PSP acrescenta que vai “continuar a desenvolver ações policiais na zona da Mouraria, as quais, aliadas ao policiamento de proximidade, implementado com maior incidência no início do presente ano, com o objetivo de contribuir para um ambiente mais seguro”.