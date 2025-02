Mais de metade das chamadas para 112 são falsas ou não reportam emergências

Mais de metade das chamadas para 112 são falsas ou não reportam situações de emergência.

Segundo os números da PSP, que coordena o número de emergência europeu em Portugal, no último ano, 59% de cerca de 3 milhões de chamadas para a linha foram indevidas - ou seja, não eram verdadeiras ou estavam relacionadas com situações que não necessitavam de socorro imediato.

A Polícia de Segurança Pública adianta que, no ano passado, o serviço 112 recebeu 5.851.146 chamadas, uma média de 15.987 chamadas por dia, que foram atendidas aproximadamente em 10 segundos.

Segundo a PSP, 59% do total das chamadas feitas em 2024 (3.461.045) foram indevidas, ou seja, foram falsas ou reportavam situações que não necessitavam de socorro imediato.

Entre as situações que não são de emergência e por isso não merecem uma chamada para o 112, estão acidentes só com danos nas viaturas, furto em viaturas, barulho e os casos em que se deixa as chaves dentro de casa.

Nestes casos, a PSP aconselha as pessoas a ligarem para a esquadra da área de residência.

Os dados desta força de segurança, revelados no Dia Europeu do 112, que se assinala esta terça-feira, referem igualmente que 78% das chamadas foram atendidas e 1.292.384 foram abandonadas por quem ligou para o 112 antes de serem atendidas pelo operador.

Das 5.851.146 chamadas, foram registadas como emergências 1.366.574, o que corresponde à prestação de socorro em 113.881 ocorrências por mês e 3.733 por dia.

A PSP salienta que as causas das chamadas para o serviço 112 mantiveram a tendência no ano passado, com 85% do total de emergências para a área da assistência médica, seguida dos crimes (77.825 chamadas), acidentes rodoviários (54.186) e incêndios (28.791).

O serviço 112 é um contacto de emergência gratuito que funciona 24 horas por dia nos 27 Estados-membros da União Europeia. É a primeira linha de atendimento em qualquer situação de emergência, seja de saúde, incêndio, segurança ou proteção de pessoas e bens. Em Portugal, o serviço é coordenado pela PSP e chamadas reencaminhadas de acordo com a situação de emergência.

A PSP considera ser "muito importante que os cidadãos saibam em que situações podem recorrer ao número de emergência 112" para evitar "o congestionamento da linha por motivos não urgentes".

Segundo a polícia, constituem emergências a reportar para o 112 as situações que envolvam pessoas em risco de vida e com necessidade imediata de assistência médica, crimes a decorrer ou que acabaram de acontecer no momento da chamada, incidentes graves como inundações, aluimentos, incêndios florestais, acidentes rodoviários com feridos ou que impliquem risco para a circulação e descoberta de crianças e idosos perdidos.

"Em qualquer outra situação, o cidadão deverá contactar diretamente a esquadra ou corpo de bombeiros locais e, nas situações relacionadas com a saúde, deverá ser contactado o SNS 24 através do 808 24 24 24", indica ainda a PSP.