Sofisticação da inteligência artificial leva a cada vez mais casos de e-mails fraudulentos

O mundo da internet revela-se com cada vez maiores vantagens, mas também com muitas ameaças, em especial para uma população vulnerável, como é o caso dos idosos. Esta faixa etária é muitas vezes o alvo de burlões online.

Em declarações à Renascença no Dia Europeu da Internet Segura, esta terça-feira, Luís Borges Gouveia, professor universitário na área das Ciências da Computação e Cidadania Digital da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, garante que têm aumentado os casos de e-mails fraudulentos que solicitam dados pessoais, também denominados casos phishing, muito graças à sofisticação da inteligência artificial.

"Desde logo, porque hoje em dia gerar texto em português sem erros é mais fácil, o que faz com que haja técnicas de utilização de phishing e de e-mails ou de mensagens muito mais dirigidas e com uma capacidade maior em precisão", explica.

O especialista aponta que o fenómeno é também potenciado "pela quantidade de dados e pela exposição às redes sociais".

O perigo não é só maior para os idosos, mas também para os adultos considerados vulneráveis. O isolamento social pode potenciar casos de burlas financeiras, uma situação que Luís Borges Gouveia considera "a mais trágica".

O professor da Universidade Fernando Pessoa realça que as pessoas mais vulneráveis às burlas são quelas que já têm alguma "fragilidade económica e financeira".

"O aproveitamento de confiança de terceiros, a substituição por bancos ou pelo apoio bancário, ou até, em alguns casos, pela proximidade afetiva, por burlas românticas. Aliás, um dos problemas clássicos é o roubo de identidade, que pode ser utilizado não só para acesso a contas bancárias, ou a património que as pessoas tenham, ou cometer outro tipo de crimes em nome dessas pessoas", afirma.

Outro tipo de burlas são as compras online fraudulentas. Podem acontecer quando se visitam páginas falsas na Internet cujo único objetivo é roubar dinheiro ou dados.

Há burlas de investimento, com propostas lucrativas para seduzir os mais imprudentes. Há promessas de lotarias e prémios fictícios, ou, ainda, as tradicionais chamadas automáticas, com mensagens pré-gravadas para recolher informações pessoais.



Por isso, Luís Borges Gouveia reitera que todo o cuidado é pouco. O especialista em cidadania digital diz que a retaguarda familiar e comunitária é essencial.

"Como existem já organizações, mesmo ao nível das juntas de freguesia, possibilidade de auxílio nestas situações e em termos também de enquadramento de serviço social, aqui também cabe a possibilidade de auxiliar. Pode haver clínicas de ajuda nas juntas de freguesia ou em serviço social que permitam o apoio a pessoas com dificuldades", sugere.