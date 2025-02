Assembleia Municipal de Lisboa aprova um milhão de euros de apoios ao festival Kalorama

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira um apoio não financeiro de 988.579 euros para a realização da edição deste ano do festival Kalorama, que foi antecipado para 19, 20 e 21 de junho, em vez de agosto.

A proposta da câmara foi aprovada com os votos contra de BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados independentes dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PAN, IL, PPM e Chega, a abstenção de PS e MPT, e os votos a favor de PSD, Aliança e CDS-PP.

No âmbito dos trabalhos da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), a presidente deste órgão deliberativo do município, Rosário Farmhouse (PS), informou que o então deputado Nuno Pardal, do Chega, que foi acusado de prostituição de menores, renunciou ao mandato e foi substituído pelo próximo da lista do partido, neste caso João Aleixo, que iniciou funções na segunda-feira.

Rosário Farmhouse comunicou ainda a substituição de vereadores na câmara, nomeadamente de Ângelo Pereira (PSD) por Rui Cordeiro (PSD), após o social-democrata ter suspendido o mandato por 180 dias, e de Inês Drummond (PS) por Pedro Cegonho (PS), na sequência da renúncia de mandato por parte da socialista.

Estas duas substituições ocorreram após ser conhecida a acusação do Ministério Público no âmbito do processo "Tutti-Frutti", em que foi deduzida acusação contra 60 arguidos por crimes de corrupção, prevaricação, branqueamento e tráfico de influência, entre os quais estão dois vereadores na capital, nomeadamente Ângelo Pereira (PSD) e Inês Drummond (PS).

Nos 60 arguidos acusados estão também quatro presidentes de juntas de Lisboa, nomeadamente das freguesias de Estrela, Luís Newton (PSD) -- que suspendeu o mandato como deputado da Assembleia da República -, de Santo António, Vasco Morgado (PSD), do Areeiro, Fernando Braamcamp (PSD), e da Penha de França, Sofia Dias (PS).