Homem detido em Quarteira por pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, um homem na zona de Quarteira pelo crime de pornografia de menores, após uma comunicação proveniente de uma organização internacional, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Diretoria do Sul da PJ adianta que, no âmbito de uma investigação, foi realizada uma busca domiciliária, que culminou com a detenção do suspeito, de 27 anos, tendo sido apreendidos vários telemóveis e computadores.

"Após a realização de pesquisas informáticas aos diversos equipamentos, foram identificados múltiplos ficheiros de vídeos e imagens contendo pornografia de menores, nos quais crianças participam em atos sexuais explícitos com adultos", lê-se na nota.

A PJ suspeita que parte desse material possa ter sido partilhado com terceiros ainda não identificados, indo agora prosseguir com a investigação para identificar outros eventuais suspeitos.

O detido irá ser presente hoje às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

A investigação é titulada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loulé.