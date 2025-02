Ligação aérea entre Trás-os-Montes e Algarve retomada a 19 de fevereiro

A carreira aérea que liga Bragança a Portimão, com paragem em Vila Real, Viseu e Cascais, vai ser retomada na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro, informou a empresa concessionária Sevenair.

"Vamos voltar a voar juntos e a ligar Portugal de norte a sul. A partir do próximo dia 19 de fevereiro vamos retomar a ligação aérea regional entre Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão", anunciou a empresa, numa publicação nas redes sociais.

A carreira aérea regional foi interrompida a 30 de setembro, altura em que terminou o último ajuste direto à empresa Sevenair, enquanto se esperava o desfecho do concurso público internacional para atribuir a concessão por mais quatro anos.

Foi nesse mês que a companhia área anunciou que o transporte iria parar até que fosse paga a verba que tinha a receber do Estado, por estar numa situação de "estrangulamento de tesouraria". Antes disso, em fevereiro, o número de voos diários já tinha sido reduzido.

O Governo pagou, entretanto, cerca de metade da dívida que tinha para com a empresa, que rondava os 3,8 milhões de euros.

Desde o início da concessão até à paragem do serviço, foram feitos dois ajustes diretos, primeiro com a governação socialista e depois com o atual Governo, liderado por Luís Montenegro.

O resultado do concurso público foi conhecido no final de 2024, com a única concorrente - a Sevenair -, que presta o serviço desde 2009, a ser escolhida para continuar a operar nos próximos quatro anos.

Em janeiro, o Ministério das Infraestruturas garantia estar a fazer todos os esforços para retomar a carreira aérea regional que liga Trás-os-Montes ao Algarve.