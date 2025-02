Quase 42% das pessoas desempregadas encontraram um novo trabalho em 2024

Quase 42% das pessoas que estavam desempregadas em 2023 encontraram trabalho em 2024 e cerca de um terço dos desempregados continuava sem emprego, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho, do total de pessoas desempregadas em 2023, 35,2% continuava sem emprego em 2024 (123,7 mil), 41,9% passaram a ter emprego (147,1 mil) e 22,8% passaram para inatividade (80,2 mil).

Por géneros, 42,9% (72,0 mil) dos homens desempregados e 41% (75,1 mil) das mulheres desempregadas em 2023 transitaram para o emprego no ano passado.

Nesse período, quase metade dos desempregados de curta duração (103,6 mil pessoas, o equivalente a 47,4%) e 27% (39,6 mil) dos inativos pertencentes à "força de trabalho potencial" encontraram emprego.

Por sua vez, 12,6% (90,1 mil) das pessoas que tinham um trabalho por conta própria passaram a trabalhar por conta de outrem, assim como mais de um terço (282,7 mil pessoas, o equivalente a 37,6%) passaram a ter contrato sem termo em 2024.

"Do número de pessoas que, em 2023, tinham um emprego a tempo parcial, 29,9% (124,7 mil) passaram a trabalhar a tempo completo em 2024", acrescenta o gabinete de estatísticas.