Tiago Gil Oliveira vence prémio BIAL de Medicina Clínica 2024

O especialista acrescenta que “uma das metodologias que nós podemos usar é o estudo por ressonância magnética cerebral , que nos permite estudar o cérebro as diferentes regiões do cérebro e identificar essas assinaturas cerebrais que podem estar alteradas numa fase muito precoce”.

“Aquilo que nós procuramos é tentar identificar quais é que são as alterações mais precoces que ocorrem, por exemplo, em regiões do cérebro que são afetadas antes ainda dos sintomas aparecerem”, adianta em declarações à Renascença .

O médico neurorradiologista Tiago Gil Oliveira venceu o prémio BIAL de Medicina Clínica 2024, no valor de 100 mil euros , com uma investigação sobre Alzheimer que revela que certas regiões do cérebro são afetadas de maneira diferente pelas proteínas tóxicas responsáveis pela doença e que provocam sintomas como a perda de memória de curto prazo e a desorientação espacial.

À frente de uma equipa de 20 pessoas, na Universidade do Minho, Tiago Gil Oliveira desenvolve a investigação em duas frentes: nos doentes, para identificar as zonas mais afetadas pela doença de Alzheimer, e, em simultâneo, em modelos celulares e em roedores, para tentar encontrar uma forma de reverter esses efeitos.

“Aquilo que nós nos temos estado a focar é como é que nós conseguimos identificar as moléculas que estão alteradas na doença de Alzheimer nestas regiões mais afetadas e depois de identificar essas assinaturas moleculares, como é que nós podemos revertê-las”, explica.

Nestas declarações à Renascença, Tiago Gil Oliveira realça que “isto é a investigação a funcionar nos seus diferentes elementos, que é primeiro identificarmos o problema com precisão para depois - o que já estamos a tentar fazer - tentar reverter ou prevenir algumas das alterações ao nível molecular associadas à doença de Alzheimer, no sentido de prevenir que essas regiões do cérebro fiquem mais resistentes à doença e, assim que os sintomas também sejam prevenidos”.

Investigador e médico radiologista no Hospital de Braga, Tiago Gil Oliveira venceu o prémio BIAL de Medicina Clínica 2024 com o trabalho “Desvendando os mistérios da suscetibilidade regional do cérebro à neurodegeneração na doença de Alzheimer: da neuropatologia à ressonância magnética cerebral”.