Albufeira declara guerra aos "comportamentos anormais na via pública"

O "aumento do número de comportamentos anormais, na via pública, nos últimos dois ou três anos" é a explicação que José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, dá para o novo Código de Comportamento do Município, que a autarquia algarvia colocou em consulta pública.



O documento, publicado esta semana em Diário da República, proíbe, por exemplo, circular pelas ruas sem roupa ou em "bikini, trikini, fato de banho e similares", também especifica a proibição da "prática ou simulação de qualquer tipo de ato sexual, de forma individual ou não" na via pública, onde também deixa de ser permitido consumir bebidas alcoólicas.

"O que acontece com a roupa é aquilo que menos importância tem", diz à Renascença José Carlos Rolo, pois "nessas condições na rua existem muito poucas pessoas, senhoras a andar de bikini ou homens a andar em tronco nu é raro", explica.

"O mais importante são os atos sexuais na rua, fazer necessidades fisiológicas, cuspir no chão, andarem nus na rua", acrescenta o autarca, referindo que o novo código visa dissuadir esse tipo de comportamentos.

São ações que classifica como "comportamentos anormais", e que acontecem "principalmente no verão". E, também no verão, quando mais turistas visitam Albufeira, é habitual ver pessoas a consumirem bebidas alcoólicas nas ruas, em especial naquelas que têm mais bares.

José Carlos Rolo defende que "há espaços para as pessoas beberem, nas esplanadas e nos bares", não sendo necessário que "andem de um lado para o outro com copos e garrafas na mão".

Ainda assim, o presidente da Câmara de Albufeira destaca que o documento se encontra em consulta pública - por um período de 30 dias - pelo que "isto é o que está proposto e não quer dizer que, no final, não venha a sofrer alterações".

O novo Código de Comportamentos prevê multas para quem não cumprir as regras. Podendo estas variar entre os 150 e os 1.800 euros. As mais elevadas para quem andar nu ou pratique atos sexuais nas ruas.

Também os estabelecimentos onde sejam praticados atos proibidos no documento podem ser multados, neste caso, a variarem entre os 250 e os 4.000 euros. Como sanções acessórias é possível que os estabelecimentos comerciais percam a licença de exercício de atividade.

A fiscalização vai estar a cargo da Polícia Municipal tendo já a Câmara aberto concurso para reforçar os efetivos desta força.