Idosa morre em incêndio num prédio no Porto

[Notícia atualizada às 15h58 para acrescentar detalhes sobre a vítima]

Uma pessoa morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de um incêndio no 2.º andar de um prédio no centro do Porto, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

Segundo aquela fonte, o alerta para o fogo, na Rua Dr. Adriano Paiva, foi dado às 11h29.

Fonte da Proteção Civil adiantou que a vítima mortal é uma mulher de 73 anos, única moradora na habitação afetada, que "tinha problemas complicados de locomoção".

No local, estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto, dos Bombeiros Voluntários Portuenses e do INEM, apoiados por quatro viaturas.