Um morto e um ferido grave em colisão no concelho de Beja

Um homem morreu e outro sofreu ferimentos graves na colisão ocorrida esta quinta-feira na Estrada Nacional 260 (EN260), no concelho de Beja, entre um veículo ligeiro de passageiros e dois pesados de mercadorias, revelaram a Proteção Civil e GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à Lusa que as duas vítimas são do sexo masculino e acrescentou que, às 18h00, o trânsito ainda se encontrava cortado nos dois sentidos na zona do acidente, junto ao Monte de Fonte dos Frades.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A circulação rodoviária "está a ser feita por uma estrada paralela à EN260, que está cortada", disse.

Por seu turno, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo adiantou que as duas vítimas eram ocupantes do veículo ligeiro de passageiros que colidiu com os dois pesados de mercadorias.

"Inicialmente, pensou-se que era uma colisão entre um ligeiro e um pesado, mas depois verificou-se que foi o ligeiro que embateu na traseira do primeiro pesado de mercadorias e, a seguir, colidiu frontalmente com o outro pesado, da mesma empresa do primeiro", explicou a fonte.

O ferido grave, "após avaliação do médico no local do acidente, foi transportado para o hospital de Beja para ser estabilizado e, possivelmente, ser helitransportado", acrescentou.

"O médico considerou que fazia sentido helitransportá-lo, mas primeiro precisava de ser estabilizado em meio hospitalar", disse ainda.

Já a vítima mortal foi levada para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar.

O alerta para a colisão entre as três viaturas, que aconteceu num troço da EN260 entre o Centro de Formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional e a localidade de Baleizão, foi dado às 15h22.

Para o local foram mobilizados 24 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Também um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica foi acionado para o sinistro.