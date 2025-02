Vereador da Câmara de Valongo nega ter recebido contrapartidas

O vereador da Câmara de Valongo, Paulo Ferreira, nega ter recebido contrapartidas nos processos de implementação de um restaurante da McDonald"s e do supermercado Aldi, investigados pelo Ministério Público (MP) e pelo qual foi constituído arguido.

O também candidato do PS à presidência da autarquia é suspeito de corrupção no licenciamento de um restaurante, num processo com três visados pelo inquérito que investiga crimes de corrupção nos setores público e privado, prevaricação e violação das regras urbanísticas.

Segundo Paulo Ferreira, a pedido do Clube Propaganda e Natação (CPN) e enquanto vereador do Desporto, questionou "se a McDonald"s costumava apoiar associações/clubes desportivos, tendo, após a resposta positiva, esse apoio sido "tratado diretamente entre esta e o CPN".

"O CPN tem contabilidade organizada e, hoje, sei que o apoio dado foi efetuado por transferência bancária, pelo que estará obrigatoriamente registado na contabilidade do clube que certamente emitiu recibo à empresa", sublinhou o vice-presidente da autarquia.