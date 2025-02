Escola Básica do Campo 24 de Agosto fecha para obras. Pais apanhados de surpresa estão "aflitos"

" Estamos a falar de estruturas em madeira , que têm algumas zonas já com avançado estado, no telhado, e é preciso haver a substituição de telhas, etc”, refere João Aguiar.

“Estamos a falar de um edifício centenário", explica o presidente da Junta de Freguesia do Bonfim, João Aguiar, cuja sede está situada paredes meias com a Escola.

As chuvas intensas que se fizeram sentir no início do ano causaram “infiltrações graves” no edifício e o parecer da proteção civil, citado pela Câmara Municipal do Porto, num comunicado enviado à Renascença , diz que é necessária uma “intervenção estrutural do telhado”, que deverá ocorrer até setembro.

“Estão bastante preocupados, estão aflitos nesta altura, porque foi uma informação muito repentina”, sublinha Cátia Teixeira, a diretora técnica da Associação "O meu lugar no mundo", que assegura as atividades de ATL na escola.

A Escola Básica do Campo 24 de Agosto, no Porto, vai fechar para obras a partir de segunda feira. Os pais foram apanhados de surpresa com a decisão, que obriga à transferência dos alunos para outros estabelecimentos a meio do ano letivo .

O responsável nega que o problema venha de trás e que as obras tenham sido adiadas. "Não. Como eu disse de início, a autarquia vai fazendo as manutenções e as revisões e todas as vistorias nas unidades escolares. Quando me reportaram no início deste ano esta situação, porque aqui o papel da junta é apenas o proprietário do edifício, verificou-se que, com as chuvas intensas, houve ali infiltrações e que havia necessidade de intervenção rápida."

Cátia Teixeira no entanto, adianta que "já se estava a solicitar estas obras já há algum tempo" e que "infelizmente acabou por acontecer uma parte do teto cair".

"Mudança bastante significativa"

Para além do telhado, vai também ser intervencionado o recreio do estabelecimento. As nove turmas que funcionam na escola vão ser distribuídas pelas escolas básicas da Alegria e das Flores, situadas, respetivamente, nas freguesias do Bonfim e de Campanhã.