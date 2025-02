Está a nevar em várias ilhas dos Açores

[Notícia atualizada às 16h58 de 14 de fevereiro de 2025 para acrescentar fotografias]

As baixas temperaturas registadas nos Açores provocaram esta sexta-feira a queda de neve em algumas das ilhas, registando-se maior intensidade na ilha do Pico, onde se situa o ponto mais alto do país.

João Medeiros, residente na ilha Terceira, disse à agência Lusa ter registado o momento cerca das 7h30 locais (8h30 em Lisboa) na Serra de Santa Bárbara, quando os termómetros marcavam um grau negativo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Nevou hoje cerca das 7h30 na Serra de Santa Bárbara, que tem 1.021 metros de altitude. Às 8h30 ainda estava a nevar", referiu João Medeiros, que administra um grupo na rede social Facebook sobre meteorologia.

Segundo explicou, "em 2024 também caiu neve a esta quota. E, aquilo que não é normal é ter nevado no ano passado e este ano. Dois anos consecutivos".