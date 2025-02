Ex-diretor do SNS pede ao Tribunal de Contas que avalie gestão danosa nas demissões do Governo

O antigo diretor executivo do SNS Fernando Araújo quer que o Tribunal de Contas analise as demissões nas unidades locais de saúde decididas pelo Governo e, em caso de gestão danosa, obrigue os responsáveis a arcar com a despesa.

Num artigo publicado esta sexta-feira no semanário Expresso, Fernando Araújo, que se demitiu da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) em abril de 2024 alegando que não queria ser um obstáculo ao Governo nas políticas e medidas que considerasse necessário implementar, critica o afastamento de algumas administrações e diz que as novas equipas entraram, mas o modelo de gestão manteve-se.

Dá como exemplo a nomeação do Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho, "quando o mandato da atual administração já tinha completado um ano", e lembra que o despacho de dissolução alegava um "novo modelo de liderança", que não se concretizou.

"Mantém o exato modelo de gestão, plasmado no estatuto das instituições de saúde, EPE", escreve.

Fernando Araújo aponta igualmente a exoneração dos gestores públicos da ULS do Algarve, "com o único argumento de "imprimir uma nova configuração ao modelo de governação"", e das ULS da Lezíria, da Região de Leiria e do Alto Alentejo, com o mesmo argumento, sem que tenha havido "qualquer alteração ao modelo de governação".

Lembra que os gestores públicos podem ser exonerados "por mera conveniência", mas se estiverem pelo menos 12 meses seguidos em exercício de funções (como acontece nalguns casos) "têm direito a uma indemnização".